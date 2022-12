O λόγος που η L' Equipe γράφει ότι δεν έπρεπε να μετρήσει το τρίτο γκολ της Αργεντινής

Αντικανονικό βάσει κανονισμών ήταν το τρίτο γκολ της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γαλλία, σύμφωνα με την L' Equipe.

H έγκυρη και ιστορική γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως πριν καν ο Λιονέλ Μέσι σκοράρει, παίκτες από τον πάγκο της «αλμπισελέστε» είχαν εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο από βιασύνη να πανηγυρίσουν. Όπως υπογραμμίζει, λοιπόν, η L' Equipe, το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς η είσοδος παικτών που δεν συμμετέχουν στο παιχνίδια αντιβαίνει τους κανονισμούς.

Μάλιστα παραθέτει το σχετικό εδάφιο από τους κανονισμούς της FIFA, όπου αναφέρεται πως «εάν, μετά την επίτευξη ενός γκολ, ο διαιτητής αντιληφθεί πριν από την επανέναρξη του παιχνιδιού, ότι ένα επιπλέον άτομο ήταν στον αγωνιστικό χώρο την στιγμή που μπήκε το γκολ, πρέπει να ακυρώσει το γκολ εάν το επιπλέον άτομο ήταν παίκτης, αναπληρωματικός, παίκτης που αντικαταστάθηκε, παίκτης που αποβλήθηκε ή αξιωματούχος της ομάδας που σημείωσε το γκολ. Το παιχνίδι πρέπει να ξαναρχίσει με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το μέρος όπου βρισκόταν το επιπλέον άτομο».

Football fans claim Argentina's third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P