Μέσι: Η απίστευτη προφητεία για τον Αργεντινό στις 20 Μαρτίου του 2015

Αν υπάρχει ένα, μόνο ένα, tweet που αξίζει να δει κάποιος το βράδυ της Κυριακής (18/12), αυτό είναι του Χοσέ Μιγκέλ Πολάνκο. "Ποιος είναι αυτός;" θα αναρωτηθείτε και θα έχετε δίκιο. Μικρή σημασία έχει. Αυτό που έχει σημασία είναι η προφητεία που έκανε στις 20 Μαρτίου του 2015 για τον Λιονέλ Μέσι, τον οποίο παρακολούθησε από κοντά στον τελικό του Μουντιάλ στο Κατάρ.

"18 Δεκεμβρίου του 2022. Ο Λιονέλ Μέσι θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα γίνει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Τα λέμε σε επτά χρόνια" είχε γράψει ο Πολάνκο, με το tweet να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Κι αν για κάποιος ο Μέσι δεν είναι ακόμη ο GOAT, σίγουρα θα χειροκροτήσουν τον συγγραφέα αυτής της προφητείας για την πρόβλεψη που έκανε το 2015.

December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years.