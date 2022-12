Ο πανηγυρισμός του Μέσι με τη μαμά του είναι ό,τι πιο γλυκό θα δεις σήμερα

Μια πολύ τρυφερή στιγμή κατέγραψε η κάμερα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή.

Ο Λιονέλ Μέσι πανηγύρισε την ώρα που η μητέρα του έτρεχε κατά πάνω του για να τον συγχαρεί.

Με δάκρυα στα μάτια, η Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι τον αγκάλιασε σφιχτά και πανηγύρισε μαζί του.

Δείτε το βίντεο:

Lionel Messi celebrating with his mom after winning the World Cup ❤️ pic.twitter.com/iBemV2ieT6