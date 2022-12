Ο Εμπαπέ είχε τις λιγότερες ενέργειες με την μπάλα στο πρώτο μέρος

Η Αργεντινή προηγήθηκε 2-0 απέναντι στη Γαλλία στο πρώτο μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μέσι και τον Ντι Μαρία να βρίσκουν δίχτυα.

Ο Εμπαπέ δεν βοήθησε καθόλου τους μπλε στο πρώτο μέρος. Για την ακρίβεια είχε μόλις 11 ενέργειες με την μπάλα, τις λιγότερες από τον καθένα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, δεν είχε ούτε μία στην αντίπαλη περιοχή, ενώ δεν κατέγραψε ούτε τελική, όπως ολόκληρη η Γαλλία.

Mbappé currently has just 11 touches, the fewest of any outfield player that started the game. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sPMPD4JG29