Μελβούρνη: Χαμός στο τοπικό ντέρμπι με ντου οπαδών και κουβά σε τερματοφύλακα που επέστρεψε φωτοβολίδα (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο 21ο λεπτό του αυστραλιανού ντέρμπι, ένα ντέρμπι μίσους, μεταξύ της Μέλμπουρν Βίκτορι και της Μέλμπουρν Σίτι συνέβησαν τρομακτικά πράγματα.

Οι οπαδοί της Βίκτορι εισέβαλαν κατά δεκάδες στον αγωνιστικό χώρο και χτύπησαν με τα χέρια και μ' έναν κουβά τον τερματοφύλακα της Σίτι, Τομ Γκλόβερ, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στ' αποδυτήρια για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο πριν, όπως κατέγραψε μάλιστα ο φακός, ο κίπερ των φιλοξενούμενων είχε δεχθεί καπνογόνο στην περιοχή του, το οποίο έπιασε κι επέστρεψε στην κερκίδα με αποτέλεσμα να προκληθεί το οπαδικό "ντου" εναντίον του.

Ο Γκλόβερ φυγαδεύτηκε όπως - όπως από το γήπεδο μέσα στα αίμα συνοδευόμενος από συμπαίκτες και ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου. Ακολούθησε πανδαιμόνιο με τους ταραξίες να εκτοξεύουν φωτοβολίδες και να ρημάζουν τα πάντα.

Εννοείται πως το παιχνίδι διακόπηκε, προσωρινά γι' αρχή κι εκ των υστέρων οριστικά.

The @aleaguemen Melbourne Derby at AAMI Park has been suspended after @MelbourneCity goalkeeper Thomas Glover was left with a bloodied face after a bin was thrown at his head following a pitch invasion. pic.twitter.com/QxwvU8VaJO