Βαλένσια: «Οι Νοτιοαμερικάνοι θα περιμένουμε άλλα 20 χρόνια αν δε σηκώσει το Μουντιάλ η Αργεντινή»

Με αφορμή τον επερχόμενο τελικό του Μουντιάλ, ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντόνιο Βαλένσια, σχολίασε μεταξύ άλλων πως αν η Αργεντινή δεν σηκώσει το τρόπαιο τότε οι Νοτιοαμερικάνοι θα χρειαστεί να περιμένουν για άλλα 20 χρόνια.

Συγκεκριμένα άλλοτε αρχηγός με την εθνική Εκουαδόρ δήλωσε:

«Αν η Αργεντινή δεν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, πιθανότατα οι Νοτιοαμερικάνοι θα χρειαστεί να περιμένουμε για άλλα 20 χρόνια (εννοεί την τελευταία κατάκτηση της Βραζιλίας το 2002). Αν η Αργεντινή ηττηθεί η Ευρώπη θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι της Νοτίου Αμερικής. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία να μην επιτρέψουμε να μεγαλώσει η διαφορά και να παραμείνουμε κοντά. Δε θα έπρεπε να υπάρχει απόσταση ανάμεσα μας. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν το πάνω χέρι τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Προφανώς Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή ή ακόμη και το Εκουαδόρ θα μπορούσαν να κατακτήσουν το Μουντιάλ στο άμεσο μέλλον αλλά θα είναι δύσκολο γιατί οι παίκτες τους φεύγουν για την Ευρώπη σε πολύ μικρή ηλικία. Ίσως να χρειαστεί να περιμένουμε άλλα 20 χρόνια».

Ενώ στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τον πρόωρο αποκλεισμό των ομάδων της Νοτίου Αμερικής από τη διοργάνωση:

«Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Ίσως δεν έχουμε συνηθίσει να είμαστε απομονωμένοι σε ένα προπονητικό κέντρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου για 30 ημέρες. Ίσως προτιμάμε να είμαστε στο σπίτι με τις οικογένειές μας. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό φαίνεται να είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Η Ευρώπη έχει πάρει ένα τεράστιο προβάδισμα έναντι της Νοτίου Αμερικής τόσο στην αθλητική όσο και στη διοικητική πλευρά του παιχνιδιού»

Η Αργεντινή στον τελικό της Κυριακής απέναντι στους «τρικολόρ» θα επιχειρήσει να «σπάσει» την ευρωπαϊκή κυριαρχία των τελευταίων είκοσι ετών στο Μουντιάλ, με Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία να έχουν κατακτήσει το τρόπαιο στα τελευταία τέσσερα τουρνουά.

Πάνε είκοσι ολόκληρα χρόνια από όταν ομάδα της Νοτίου Αμερικής έφτασε στην «κορυφή» του κόσμου, πίσω στο 2002 και το Μουντιάλ της Κορέας/Ιαπωνίας με τη «σελεσάο» του Ρονάλντο να «στέφεται» πρωταθλήτρια.

"If Argentina don't win this World Cup, we'll probably have to wait another 20 years without the trophy. The margin shouldn't be this wide."@anto_v25 on why Argentina winning the World Cup is huge for South America...https://t.co/Vptaieih5j