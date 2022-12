«Νοκ άουτ» ο Γιουράνοβιτς για τον μικρό τελικό της Κροατίας με Μαρόκο

Χωρίς τον Γιόσιπ Γιουράνοβιτς θα παραταχθεί η Κροατία στον μικρό τελικό του Μουντιάλ απέναντι στο Μαρόκο αυτό το Σάββατο (17/12 17:00), με τον 27χρονο αμυντικό να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτηση του έκανε γνωστή την είδηση λέγοντας πως ο δεξιός οπισθοφύλακας της «Χρβάτσκα» αγωνίστηκε με πρόβλημα και απέναντι στην Αργεντινή για 70 ολόκληρα λεπτά.

Αναμένεται να μείνει εκτός για σχεδόν δέκα ημέρες, πράγμα που σημαίνει πως δε θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα της Κροατίας περεταίρω στη διοργάνωση, η οποία «κλείνει» την Κυριακή με τον τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Αργεντινή.

Ο Γιόσιπ Γιουράνοβιτς ήταν από τους κορυφαίους για την ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, με την καλύτερη εξ΄αυτών στη νίκη-πρόκριση απέναντι στη Βραζιλία και τον Βινίσιους, φτάνοντας ως τα ημιτελικά.

Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ κατέγραψε έξι συμμετοχές που «μεταφράζονται» σε 600 αγωνιστικά λεπτά δίνοντας και μια ασίστ.

Josip Juranović will not play the last, 3d place game with Croatia vs Morocco as he was on the pitch for 70’ vs Argentina despite calf injury. 🇭🇷 #Qatar2022



He will be back in 8/10 days — in the next weeks his future will be discussed as many clubs are keen on signing him. pic.twitter.com/LOvcaZfEBm