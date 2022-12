Προτεραιότητα για τον Ζοάο Φέλιξ το Μουντιάλ και μετά το μέλλον του

Ο Ζοάο Φέλιξ ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του και τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από την Ατλέτικο με τον 23χρονο επιθετικό να βάζει στην άκρη την μεταγραφολογία γύρω από το όνομα του και να δηλώνει αφοσιωμένος στο Παγκόσμιο Κύπελλο και την Πορτογαλία.

Χαρακτηρίστηκα ο Φέλιξ είπε: « Δεν πρόκειται να μιλήσω για το μέλλον μου και την Ατλέτικο Μαδρίτης, αυτό θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ» και στην συνέχεια αναφέρει « Είμαι 100% προσηλωμένος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εκπροσωπώ την χώρα μου».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο νεαρός επιθετικός μετράει 3 συμμετοχές στο φετινό Μουντιάλ με 1 γκολ και 2 ασιστ.

João Felix insists: “I’m not gonna speak about Atlético Madrid and my future in this moment. I will speak about that after the World Cup”. 🚨⚪️🔴 #Atleti



