Δάσκαλος από τη Νέα Υόρκη κέρδισε 1 εκατ. ευρώ στο στοίχημα από την πρόκριση του Μαρόκου στους «8»

Μια απίστευτη ιστορία στοιχηματικής τρέλας ήρθε στην επιφάνεια από το Μουντιάλ. Ένας 20άρης δάσκαλος γυμναστής από τη Νέα Υόρκη έβγαλε 1 εκατ. ευρώ ποντάροντας στην πρόκριση του Μαρόκου στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο νεαρός άνδρας για ανεξήγητο λόγο πόνταρε 90.000 ευρώ στην πρόκριση της παρέας των Μπόνο, Χακίμι και Ζίγες. Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχεται πως «... δεν γνωρίζω κανέναν παίκτη του Μαρόκου. Δεν θα πω ψέματα ότι πόνταρα βάσει γνώσης. Απλώς ήμουν τυχερός». Πρόσθεσε, δε, ότι αυτό που τον ιντρίγκαρε ήταν ότι «... θεώρησα βάσει αριθμών και αποδόσεων πως είχαν υποτιμηθεί οι δυνατότητες του Μαρόκου, γι' αυτό αποφάσισε να ποντάρω πάνω του».

Ο τυχερός παίκτης δεν είδε καν τον αγώνα. «Παίζαμε βόλεϊ με τους μαθητές μου και ανά διαστήματα τσέκαρα τι γινόταν στο παιχνίδι. Δεν το παρακολουθούσα όμως», τόνισε.

A $1 MILLION WINNER THANKS TO MOROCCO 🤑



