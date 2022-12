Back-to-back ρεκόρ στα «νοκ-άουτ» για την Ισπανία με τη «σφραγίδα» του αποκλεισμού

«Ιστορία» έγραψε η Ισπανία, όπου μετά τη «σφαλιάρα του Μαρόκου στη φάση των «16», μετράει δύο σερί αποκλεισμούς στα πέναλτι σε Μουντιάλ, έπειτα από αγώνες στους οποίους έκανε ρεκόρ κατοχής στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα η «φούρια ρόχα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά μετά την ήττα από τη διοργανώτρια στη... «ρωσική ρουλέτα» (1-1 κανονική διάρκεια, 3-4 στα πέναλτι), αφού πρώτα είχε κάνει ρεκόρ κατοχής σε αγώνα νοκ-άουτ στην ιστορία της διοργάνωσης της τάξης του 79%.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στα γήπεδα του Κατάρ και τη φάση των «16» ήταν η σειρά του Μαρόκου να αποκλείσει την Ισπανία στην ίδια διαδικασία (0-0 κανονική διάρκεια, 3-0 στα πέναλτι), με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να επαναλαμβάνει τόσο την αποτυχία της να προκριθεί στους «8», όσο και αυτό της κατοχής με 77% αυτή τη φορά!

Αυτά τα δύο ποσοστά είναι και τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί στη φάση των «νοκ-άουτ» στην ιστορία του Μουντιάλ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η βάση δεδομένων «μετράει» μετά το Μουντιάλ του 1966 στην Αγγλία.

