Ο απίστευτος λόγος που ο Μπερνάρντο Σίλβα δε πανηγύριζε με τους συμπαίκτες του το γκολ του Ράμος!

Σύσσωμη η ομάδα της Πορτογαλίας πανηγύρισε ως ένα «κουβάρι» το τρομερό τέρμα του Γκονζάλο Ράμος απέναντι στην Ελβετία για το Μουντιάλ, πλην όμως του Μπερνάρντο Σίλβα ο οποίος έμεινε πίσω έχοντας πολύ σοβαρό λόγο.

Ο λόγος που παρέμεινε πιο πίσω και συγκεκριμένα εντός των γραμμών κοντά στο κόρνερ ήταν προκειμένου να «εμποδίσει» τους Ελβετούς να κάνουν σέντρα στο παιχνίδι. Σε περίπτωση που κανένας Πορτογάλος δε βρισκόταν εντός της ελβετικής πλευράς (εφόσον πανηγύριζαν όλοι μαζί στην εξέδρα) θα έδινε το δικαίωμα στην ομαδα του Σακίρι να δώσει συνέχεια στο ματς και πάλι, έχοντας την ευκαιρία να σκοράρει εύκολα.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι προκάλεσε ερωτήματα με στάση του αρχικά όμως στη συνέχεια αποδείχθηκε το πόσο συγκρατημένα και έξυπνα διαχειρίστηκε το τέρμα του Ράμος με το οποίο πήρε η ομάδα του προβάδισμα στο σκορ.

Η Πορτογαλία συνέτριψε την Ελβετία με 6-1 παίρνοντας το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά της διοργάνωσης αντιμετωπίζοντας το Μαρόκο αυτή τη Κυριακή (10/12 17:00).

After one of the goals, the whole 🇵🇹 team celebrated off the pitch... except Bernardo Silva. He noticed that there was no 🇵🇹 player on the pitch & this allows Switzerland to start the game quickly. @BernardoCSilva noticed it & quickly came back onto the pitch. #PORSUI



👏👏👏 pic.twitter.com/Vuf7kBjey2