Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από το γήπεδο ενώ οι συμπαίκτες του πανηγύριζαν τη νίκη που πέτυχαν κόντρα στην Ελβετία - ΒΙΝΤΕΟ

Η Πορτογαλία πέτυχε μια μεγάλη νίκη επί της Ελβετίας, καθώς επικράτησε 6-1 και συνεχίζει στους «8» του Μουντιάλ 2022.

Οι παίκτες του Φερνάντο Σάντος πανηγύριζαν αρχικά στο γήπεδο την πρόκριση στην επόμενη φάση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, ενώ οι συμπαίκτες του είχαν στήσει το δικό τους πάρτι.

Ronaldo refusing to celebrate the win with the team and shamelessly leaving the pitch... pic.twitter.com/Ai5UNkpENi