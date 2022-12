Ένας χαμός με την είσοδο του Κριστιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο! - ΒΙΝΤΕΟ

Οι ιαχές από τους Πορτογάλους στις εξέδρες εισακούσθηκαν!

Μετά από 15 λεπτά παρακλήσεων προς τον Φερνάντο Σάντος να περάσει στο ματς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος προπονητής έριξε στην μάχη τον 37χρονο σούπερ σταρ με τους φιλάθλους στις κερκίδες να δημιουργούν έναν πραγματικό χαμό κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.

Never seen a crowd celebrate a sub so much. Ever. Cristiano Ronaldo IN. 🇵🇹 pic.twitter.com/AkfyoTa2a0