Ατελείωτο πάρτι των Μαροκινών... παντού!

Χιλιάδες Μαροκινοί πανηγυρίζουν την μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας τους στην ποδοσφαιρική της ιστορία, μετά την πρόκριση της ομάδας του Ρεγκραγκί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου επί των Ισπανών στη διαδικασία των πέναλτι.

Δείτε πλάνα από Καζαμπλάνκα, Ντόχα, Ντουμπάι, Μαδρίτη και πολλά ακόμη μέρη του κόσμου από τους πανηγυρισμούς των Μαροκινών:

Καζαμπλάνκα:

Ραμπάτ:

❤️🇲🇦 PURE JOY IN MOROCCO!!! THE CITY OF RABAT ERUPTS IN CELEBRATION!!! 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/uR44Rsk8Am

Μαδρίτη:

Celebrations across the Arab world and beyond after Morocco’s win tonight. London’s edgware road in post below and this video someone sent me from Madrid. https://t.co/ITEDqWkWmb pic.twitter.com/BMWqIhPatz