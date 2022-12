Οι παιδικοί φίλοι πίσω από την επική πρόκριση της Ιαπωνίας

Πριν κυληστούν αγκαλιά στο γρασίδι του «Khalifa Stadium» οι Μιτόμα και Τανάκα, η συνεργασία των οποίων «γέννησε» το γκολ πρόκρισης της Ιαπωνίας στη νίκη απέναντι στην Ισπανία, είχαν πανηγυρίσει μαζί αμέτρητα ακόμα γκολ. Άλλωστε, τους «Σαμουράι» που «εκτέλεσαν» τη Λα Ρόχα ενώνει μια βαθιά φιλία χρόνων και φυσικά η αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Η πρώτη φορά που κλώτσησαν μια μπάλα παρέα ήταν στο τσιμεντένιο προαύλιο του δημοτικού Saginuma στο Καβασάκι, όπου γεννήθηκαν. Τα απογεύματα παρακολουθούσαν τα κατορθώματα του Κάπτεν Τσουμπάσα και ονειρεύονταν να τον μιμηθούν. Η χημεία τους γινόταν όλο και καλύτερη όσο μαζί, πάντα μαζί, ανέβαιναν σταθερά τα σκαλοπάτια του ποδοσφαιρικού τους ονείρου. Και οι δύο έκαναν το επαγγελματικό τους ντεμπούτο με τη φανέλα της Καβασάκι Φροντάλε. Και οι δύο το καλοκαίρι του 2021 άφησαν τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου για την Ευρώπη. Πλέον ο Μιτόμα αγωνίζεται στην Μπράιτον και ο Τανάκα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Τα πάντα έχουν αλλάξει στις ζωές, το όνειρό τους έχει εκπληρωθεί. Η φιλία τους πάντως, η πνευματική τους συνδέση έμεινε απαράλλαχτη κι αυτό φάνηκε στους πανηγυρισμούς τους.

To English speaking fans!

Mitoma to Ao Tanaka: Thank you for being there!

I knew that you would be there!!#bhafc #シーガルズJP

