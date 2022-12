Γαλλία: Οι παίκτες φωτογραφήθηκαν με τις φανέλες των ομάδων που ξεκίνησαν το ποδόσφαιρο

Οι παίκτες της εθνικής Γαλλίας φόρεσαν και φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα του πρώτου συλλόγου με τον οποίο αγωνίστηκαν στην ποδοσφαιρική τους καριέρα.

Μία όμορφη πρωτοβουλία αφιερωμένη στις ερασιτεχνικές ομάδες, που έκαναν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα. Από τη φωτογραφία απουσίαζε μόνο ο Ματέο Γκεντουζί.

Ο μέσος της Μαρσέιγ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν και ως εκ τούτου, η Γαλλική Ομοσπονδία ήθελε να αποφύγει το ενδεχόμενο αρνητικών σχολίων στα social media λόγω της αντιπαλότητας των δύο ομάδων.

Ένας ακόμη λόγος, ήταν ότι η Παρί δεν θεωρείται ερασιτεχνικός σύλλογος.

Les Bleus struck a pose with 𝘀𝗵𝗶𝗿𝘁𝘀 from their 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗮𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗹𝘂𝗯𝘀 📸



Go behind the scenes of this wonderful tribute to amateur football 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/pTCDzAAh6N