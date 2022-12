Γκρίλις: «Ήταν ηλίθιο αυτό που είπα για τον Αλμιρόν... βούρκωσα με τα λόγια του»

Ο Τζακ Γκρίλις απολογήθηκε στον Μιγκέλ Αλμιρόν για το σχόλιο του στη φιέστα πρωταθλήματος της Μάντσεστερ Σίτι, με τον ίδιο να δηλώνει μετανιωμένος και πως επρόκειτο για μια ηλίθια κίνηση.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Κάποιες φορές κάνω ηλίθια πράγματα όπως αυτό στη φιέστα. Ορκίζομαι βούρκωσα με τον τρόπο που αντέδρασε. Την επόμενη μέρα σε μια συνέντευξη όταν τον ρώτησαν για εμένα και ότι είπα αυτός μου ευχήθηκε τα καλύτερα. Τότε σκέφτηκα... τι άνθρωπος. Και σκέφτηκα έτσι γιατί στη θέση του θα είχα αντιδράσει εντελώς αντίθετα και θα έλεγα γ@@@ε το».

Ο Γκρίλις δίχως να έχει καταλάβει πως βρίσκεται σε ζωντανή μετάδοση στο Instagram κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη κατάκτηση της Premier League, σχολίασε την κακή απόδοση του Ρίγιαντ Μάρεζ λέγοντας : «Σήμερα έπαιξε σαν τον Αλμιρόν»

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ ερωτηθείς για το περιστατικό και αν θα έδινε το χέρι του στον Άγγλο επιθετικό απάντησε:

«Φυσικά και θα το έκανα, θα του έδινα το χέρι μου όποτε παίξω ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι χωρίς καμία αμφιβολία. Όπως έχω ξαναπεί, συνεχίζω να επιμένω πως ο Τζακ Γκρίλις είναι ένας σπουδαίος παίκτης και του εύχομαι τα καλύτερα».

