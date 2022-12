Θα κινηθεί για την απόκτηση του Τουράμ η Μπάγερν Μονάχου

Στόχος της Μπάγερν Μονάχου είναι ο Μάρκους Τουράμ, με τον γερμανικό σύλλογο να ετοιμάζεται να κινηθεί για την απόκτηση του τον Ιανουάριο.

Οι Βαυαροί έχουν ήδη προσεγγίσει τους εκπροσώπους του παίκτη για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και να προλάβουν τις υπόλοιπες ομάδες που επιθυμούν την απόκτηση του Γάλλου, όπως είναι η Μίλαν, η Άρσεναλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το συμβόλαιο του Τουράμ με την Γκλάντμπαχ λήγει τον Ιούνιο του 2023 και η Μπορούσια, όπως είναι λογικό, δεν θέλει να τον χάσει ελεύθερο το καλοκαίρι. Η Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως «καίγεται» για τον Γάλλο και τον Γενάρη πρόκειται να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Γκλάντμπαχ και να προσφέρει στον Τουράμ συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές να φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

