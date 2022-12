Αποσύρεται από την εθνική Τυνησίας ο Γουαμπί Καζρί

Τελευταίο ματς για τον Γουαμπί Καζρί με την εθνική Τυνησίας το νικηφόρο 1-0 (με δικό του γκολ) απέναντι στην Γαλλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο 31χρονος πλέον επιθετικός της Μονπελιέ έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 21 ετών σε ένα φιλικό με την Αιθιοπία και από εκεί και πέρα αγωνίστηκε με την εθνική της Τυνησίας 74 φορές σκοράροντας μάλιστα 25 γκολ και αποτέλεσε ένα από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που τίμησαν την φανέλα της χώρας του.

Στο τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε σε δυο από τα τρία ματς και κατάφερε να βάλει ένα γκολ.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Wahbi Khazri has announced his international retirement! 🇹🇳👋



(Source: official) pic.twitter.com/LEfMpqMwuh