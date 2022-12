Ο Λεβαντόφσκι αποκάλυψε τι είπε στον Μέσι

Η Πολωνία γνώρισε μια… γλυκιά ήττα από την Αργεντινή (2-0) αφού οι δύο ομάδες πέρασαν στους «16» χέρι-χέρι. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο φινάλε του αγώνα είχε μια συζήτηση με τον Λιονέλ Μέσι. Ο 34χρονος άσος ρωτήθηκε γι’ αυτό από την Bild και αποκάλυψε τι ειπώθηκε.

«Μιλήσαμε λίγο, ήταν ωραία. Του είπα ότι έπαιξα πιο αμυντικά από ό,τι συνήθως, αλλά ορισμένες φορές είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα. Είναι κάτι σπάνιο να βρίσκομαι στο κέντρο και να μαρκάρω σαν αμυντικό χαφ, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να βοηθήσω την ομάδα μου», τόνισε ο «Λέβα».

Υπενθυμίζεται πως η Πολωνία παρότι βρισκόταν πίσω με δύο γκολ έπαιζε… μαζική άμυνα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, υπό το φόβο να μην δεχτεί τρίτο γκολ και αποκλειστεί στη διαφορά τερμάτων από το Μεξικό.

