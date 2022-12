Χαμός για το αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας!

Η Ιαπωνία έφτασε σε μία μυθική ανατροπή πρόκρισης ενάντια στην Ισπανία, με το γκολ το οποίο έφερε και τη νίκη να διχάζει.

Ο Τανάκα έκανε το 2-1 στο 53ο λεπτό μετά από γύρισμα του Μιτόμα, με την μπάλα να φαίνεται από κάποιες λήψεις να έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του άουτ.

Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά αλλά εν συνεχεία κατακυρώθηκε κατόπιν χρήσης VAR, με την κουβέντα στα social media να παίρνει φωτιά...

Japan 2-1



JAPAN HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST SPAIN! MADNESS IN THIS GROUP! pic.twitter.com/qgbJiJ7rFv