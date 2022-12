Σουάρες για χέρι με Γκάνα: «Δε φταίω εγώ που έχασαν το πέναλτι το 2010»

Ο Λουίς Σουάρες ερωτηθείς για το χέρι του στην αναμέτρηση με τη Γκάνα στο Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική και τη φάση των «8», επέρριψε έμμεσα σε άλλους παράγοντες την ευθύνη για τον αποκλεισμό των Αφρικανών.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ίσως να απολογούμουν αν είχα τραυματίσει κάποιον παίκτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πήρα την κόκκινη κάρτα, αποβλήθηκα και ο διαιτητής έδειξε πέναλτι. Δεν είναι δική μου ευθύνη το ότι το έχασαν».

Ο Ουρουγουανός επιθετικός αποτελεί μισητό πρόσωπο για τους Γκανέζους καθώς θεωρείται ως «κλέφτης» που τους στέρησε τη μεγάλη πρόκριση στους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Σουάρεζ με το παιχνίδι να βρίσκεται στο 1-1 και το τελευταίο λεπτό της παράτασης σε ρόλο... τερματοφύλακα απομάκρυνε με το χέρι τη μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή της εστίας της Ουρουγουάης για το 2-1.

Το πέναλτι καταλογίστηκε υπέρ της Γκάνα με τον Σουάρες που αποβλήθηκε να πανηγυρίζει λίγο αργότερα την αστοχία του Ασαμόα Γκιάν, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι όπου και επικράτησε η Ουρουγουάη με 4-2 παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

“It’s not my fault, because I didn’t miss the penalty.”



Luis Suárez was asked about his handball against Ghana in 2010 😳



(via @SkyFootball)pic.twitter.com/3Su7ZNLaaN