BINTEO: «Ξημέρωσε» από τις 04:00 στην Αυστραλία από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση!

Λίγες ώρες... νωρίτερα ξημέρωσε η Πέμπτη στην Αυστραλία! Η νύχτα έγινε μέρα από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση της εθνικής ομάδας της χώρας στη φάση των 16 του Μουντιάλ, μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της!

Τα «καγκουρό» κέρδισαν με 1-0 τη Δανία, άφησαν εκτός συνέχειας τη σκανδιναβική χώρα κι εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη νοκ-άουτ φάση, για πρώτη φορά μετά το 2002. Και παρότι η ώρα στην Αυστραλία ήταν 4, η χώρα δεν... κοιμόταν και η πρόκριση πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους φιλάθλους, όπως μαρτυρούν τα πιο κάτω βίντεο.

The scenes in Australia at 3.30am. The beauty of the World Cup. pic.twitter.com/AUqHItvHSB

It may well be 4am in Australia but they have qualified for the World Cup 2022 last 16. What an achievement and what great scenes 🎊🎉 pic.twitter.com/qrfjfePRzI