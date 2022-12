Ο Ρονάλντο επέλεξε ανάμεσα στο δίδυμο Μέσι, Κριστιάνο

Ο Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο ντε Λίμα διάλεξε ανάμεσα σε Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα πολύ έξυπνο σχόλιο. Ο χαρισματικός παλαίμαχος επιθετικός επέλεξε τον Αργεντινό σούπερ σταρ χωρίς όμως να μειώνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Χαρακτηρίστηκα ο Βραζιλιάνος είπε: « Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει απίθανα πράγματα, που πολύ δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να επαναλάβει. Αλλά ο Μέσι κάνει πράγματα που είναι αδύνατον κάποιος να ξανακάνει» και στην συνέχεια τονίζει « Ο Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστή στον κόσμο για εμένα»

Μια σημαντική δήλωση από ένα από τους σημαντικότερους και πιο χαρισματικούς επιθετικούς που πέρασαν από το ποδόσφαιρο.

The original Ronaldo talking about both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/uHSi0zlulf