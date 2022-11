ΒΙΝΤΕΟ: To ξενέρωμα του Ρονάλντο όταν είδε πως το γκολ πιστώθηκε στον Φερνάντες

Μια από τις συνηθέστερες δηλώσεις σκόρερ λέει πως «δεν έχει σημασία ποιος έβαλε το γκολ, σημασία έχει ότι νίκησε η ομάδα».

Πλέον επιβεβαιώνεται όμως από όλες τις πλευρές ότι (τουλάχιστον στο ματς με την Ουρουγουάη) ίσχυσε το αντίθετο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Παρόλο που σφραγίστηκε και μέσω του αισθητήρα της μπάλας ότι δεν άγγιξε την μπάλα, ο Πορτογάλος σταρ επιχείρησε σχεδόν με κάθε τρόπο να πείσει ότι εκείνος άνοιξε το σκορ στο ματς:

Πανηγυρίζοντας ως δικό του το γκολ. Δείχνοντας με νοήματα μετά τη λήξη ότι έβαλε το κεφάλι στην τροχιά της σέντρας. Στέλνοντας μήνυμα στον Πιρς Μόργκαν από τ’ αποδυτήρια ότι ο ίδιος ήταν ο σκόρερ.

Πέρα απ’ όλα αυτά όμως, υπάρχει κι ένα στιγμιότυπο που επιβεβαιώνει ότι η χαρά του Κριστιάνο για το προβάδισμα της ομάδας του… μετριάστηκε όταν διαπίστωσε ότι το γκολ το έβαλε άλλος:

Είναι η στιγμή που (αφότου έχει πανηγυρίσει έξαλλα) ξενερώνει εμφανώς στη θέα των μάτριξ που εμφανίζουν σκόρερ τον Μπρούνο Φερνάντες!

Funny sequence 😂😂



The referee confirmed Cristiano Ronaldo that he scored the goal and he celebrates 🎉



Then the screen shows Bruno Fernandes 🖥



F ✊😔 pic.twitter.com/5w1T9U7L4Z