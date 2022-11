Χάνoυν τα άλλα δύο ματς του ομίλου οι Νεϊμάρ, Ντανίλο

Γλίτωσαν τα χειρότερα αλλά θα απουσιάσουν στα άλλα δύο ματς του ομίλου της Βραζιλίας οι Νεϊμάρ και Ντανίλο. Αμφότεροι είχαν υποστεί κόντρα στη Σερβία διάστρεμμα στον αστράγαλο, με τις εξετάσεις τους να δείχνουν πως πρέπει να μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να χάσουν τα δύο ματς του ομίλου με Ελβετία και Καμερούν, αλλά όλα δείχνουν πως θα είναι έτοιμοι για τα νοκ-άουτ παιχνίδια όπου θα βρεθεί εκεί κατά πάσα πιθανότητα η «σελεσάο».

Ο Άντονι και ο Ροντρίγκο μοιάζουν οι πιθανότεροι αντικαταστάτες του Νεϊμάρ στο βασικό σχήμα, ενώ ο Ντάνι Άλβες όλα δείχνουν πως θα αγωνιστεί στα 39 του σε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο.

