Ρόι Κιν: «Δεν φέρνεις πίσω τον Ρονάλντο για να πρεσάρει αλλά για να βάζει γκολ»

Ο άλλοτε «θρύλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρόι Κιν που εργάζεται πλέον ως σχολιαστής στο «ITV» κλήθηκε να σχολιάσει το τέλος της συνεργασίας ανάμεσα στην πρώην ομάδα του και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Ιρλανδό να υπερασπίζεται τον «CR7».

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Δεν πιστεύω πως υπήρξε σωστή διαχείρηση, ήταν δύσκολες οι συνθήκες αλλά δεν πιστεύω πως ένας προπονητής πρέπει να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τους παίκτες παγκοσμίου κλάσης διαφορετικά. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι σχετικά με την πίεση στο παιχνίδι, αλλά ο Ρονάλντο δεν επιστρέφει για να πρεσάρει, επέστρεψε για να σκοράρει γκολ».

Ενώ υπογράμμισε πως η καλύτερη λύση θα ήταν η συνεργασία των δύο πλευρών να είχε τερματιστεί το περασμένο καλοκαίρι:

«Άστον να αποχωρήσει πριν τα πράγματα μπλεχτούν τόσο πολύ, η υπομονή του Ρονάλντο εξαντλήθηκε στη Μάντσεστερ. Είναι ξεκάθαρο, πολλοί λένε πως χάλασε την φήμη του και την άποψη των φίλων της Γιουνάιτεντ εδώ, όμως απέχει από την πραγματικότητα. Ο Κριστιάνο θα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους που έπαιξαν ποτέ. Μπορεί να μην είχε αίσιο τέλος εδώ αλλά έτσι είναι η ζωή.

🚨 Roy Keane takes aim at Newcastle United when talking about Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/HPV9pWx2dR