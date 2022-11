Οπαδός του Μεξικού έκρυψε αλκοόλ σε… κιάλια για να το περάσει στο γήπεδο!

Έναν πρωτότυπο (πλην όμως ανεπιτυχή) τρόπο να περάσει αλκοόλ στο γήπεδο σκέφτηκε οπαδός του Μεξικού.

Δεδομένης της σχετικής απαγόρευσης στο Κατάρ, οι μερακλήδες φίλαθλοι σκαρφίζονται συνεχώς κόλπα για να μη μείνουν… στεγνοί.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν επιχείρησε να μπει στην εξέδρα για το ματς με την Πολωνία, έχοντας κρύψει ποτό μέσα σε κιάλια!

Δυστυχώς για ‘κείνον ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τον «γάτο» αστυνομικό και αναγκάστηκε να παρακολουθήσει… ξεροσφύρι το παιχνίδι!

Qatari security confiscates binoculars a fan used to hide an alcoholic drink in. pic.twitter.com/btLUYz4F8T