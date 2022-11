Ανακοινώθηκε από τη Ρόμα ως το 2027 ο Σόλμπακεν

Η Ρόμα ανακοίνωσε και επίσημα την μεταγραφή του Όλα Σόλμπακεν ως το καλοκαίρι του 2027 ως ελεύθερος από την Μπόντο Γκλίμτ.

Εδώ και ημέρες ο Νορβηγός εξτρέμ βρισκόταν στη Ρώμη προκειμένου να διαπραγματευτεί με το σύλλογο και να περάσει τις απαραίττητες ιατρικές εξετάσεις, βάζοντας σήμερα την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο 25χρονος επιθετικός μένει ελεύθερος στο τέλος του Δεκέμβρη από την Νορβηγική ομάδα, η οποία μάλιστα σύμφωνα με δημοσιοσιεύματα δεν θα επιτρέψει στον παίκτη να προπονηθεί με τη νέα του ομάδα πριν τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του με τη Μπόντο.

Ο Σόλμπακεν τη φετινή σεζόν σε 23 συμμετοχές σε πρωτάθλημα Νορβηγίας και Europa League μετράει τέσσερα τέρματα και οκτώ ασίστ.

🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Ola Solbakken 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/XC4s1a5tu0