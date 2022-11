Κάρφωσε ξανά την Αυστραλία και έπιασε τον Ανρί ο Ζιρού! - ΒΙΝΤΕΟ

Ιστορικός Ολιβιέ Ζιρού!

Ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 4-1 ενάντια στην Αυστραλία στο 70ο λεπτό με κεφαλιά κι έτσι έπιασε τον Τιερί Ανρί στην κορυφή της λίστας των σκόρερ των «τρικολόρ», έχοντας πλέον 51 τέρματα.

GIROUD HAS EQUALLED THE RECORD. THIS IS NOT A DRILL.



Tied for France leading goalscorer of ALL TIME. INCREDIBLE. pic.twitter.com/izIl209uxA