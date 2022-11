Κομπανί για Ρονάλντο: «Δεν θα τον έπαιρνα στη Μπέρνλι, θέλουμε παίκτες που να τρέχουν»

Ο Βενσάν Κομπανί είναι πλέον προπονητής της Μπάρνλεϊ που είναι πρώτη στην Championship και οδεύει για την επιστροφή της στην Premier League.

Ο πρώην διεθνής Γάλλος αμυντικός βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή για να μιλήσει για το ντεμπούτο της Εθνικής Γαλλίας κόντρα στην Αυστραλία και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τον... ελεύθερο Κριστιάνο Ρονάλντο και αν θα τον έπαιρνε στην ομάδα του με τον Κομπανί να απαντάει: "Θέλουμε παίκτες που να τρέχουν..." και έβαλε τα γέλια.

Vincent Kompany on whether he would take Cristiano Ronaldo at Burnley:



🗣 “We need players who can run…” pic.twitter.com/miU4V0rXIQ