ΒΙΝΤΕΟ: Το έφερε τούμπα η Γαλλία με Ραμπιό και Ζιρού

Αν και η Αυστραλία κατάφερε να προηγηθεί απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου, Γαλλία, οι τρικολόρ κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι με δύο γκολ σε πέντε λεπτά.

Αρχικά ο Ραμπιό μετά από σέντρα του Τέο Ερνάντεζ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

Στην συνέχεια μετά από κλέψιμο του Εμπαπέ, ο Ραμπιό αυτή την φορά έγινε δημιουργός και έδωσε την πάσα στον Ζιρού ο οποίος διαμόρφωσε το 2-1.

Δείτε το γκολ:

🎥 | Theo Hernandez assists Rabiot’s first equaliser for France against Australiapic.twitter.com/m43wkhrP0w