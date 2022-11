Μουντιάλ 2022: Δανία και Τυνησία είχαν τις περισσότερες τελικές από κόρνερ από το 1966

Δανία και Τυνησία «πρόσφεραν» την πρώτη λευκή ισοπαλία (0-0) στο Μουντιάλ 2022, παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες είχαν αθροιστικά 24 τελικές προσπάθειες.

Ωστόσο αυτό το παιχνίδι θα μείνει στην ιστορία, καθώς οι 15 από τις τελικές προέκυψαν από κόρνερ (είτε με άμεση εκτέλεση είτε στη ροή) είναι οι περισσότερες που έχουν γίνει στην ιστορία του Μουντιάλ από το 1966 (στα προηγούμενα η Opta δεν έχει δεδομένα).

15/24 - 15 of the 24 shots in Denmark’s game against Tunisia came from corner situations – the most recorded in a single World Cup match since 1966. Mixer. pic.twitter.com/dB9bgjN2mi