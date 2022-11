Εκτός προπονήσεων Μάντισον και Γουίλσον, αμφίβολοι με ΗΠΑ

Απόντες από την επόμενη αναμέτρηση της εθνικής Αγγλίας απέναντι στις ΗΠΑ (25/11 21:00) για το Παγκόσμιο Κύπελλο ενδέχεται να είναι οι Τζέιμς Μάντισον και Κάλουμ Γουίλσον, οι οποίοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν στην υπαίθρια προπόνηση της Τρίτης (22/11) μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

O μεσοεπιθετικός της Λέστερ αποκόμισε τραυματισμό στο γόνατο μια βδομάδα πριν το Μουντιάλ στον αγώνα με την Γουέστ Χαμ για την Premier League.

Απο την άλλη ο επιθετικός της Νιουκάστλ παρά το γεγονός πως πήρε την θέση του Κέιν στον προηγούμενο αγώνα για 15΄, δεν δείχνει να έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις.

