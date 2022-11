Τσουαμενί: «Η πρώτη που έδειξε ενδιαφέρον ήταν η Λίβερπουλ»

Ο Ορελιέν Τσουαμενί σε δηλώσεις του ανέφερε πως πρώτη ομάδα που έδειξε ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει ήταν η Λίβερπουλ αλλά επέλεξε την Ρεάλ Μαδρίτης.

Το προηγούμενο καλοκαίρι η «βασίλισσα» απέκτησε τον Γάλλο μέσο από την Μονακό αλλά η πρώτη ομάδα που ήθελε να τον κάνει δικό της ήταν οι Reds του Γιούργκεν Κλοπ.

«Η πρώτη ομάδα που έδειξε ενδιαφέρον ήταν η Λίβερπουλ. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις αλλά με το που με πλησίασε η Ρεάλ Μαδρίτης η απόφαση πάρθηκε. Είπα στον ατζέντη μου.. Θέλω την Ρεάλ», τόνισε ο 22χρονος άσος, που μετράει τη φετινή σεζόν με την Ρεάλ Μαδρίτης σε 18 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά και 2 ασίστ.

Επίσης είναι και στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

