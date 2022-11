ΒΙΝΤΕΟ: Έριξε τρία γκολ σε 11 λεπτά η Αγγλία!

Ξέσπασε σ' ένα δεκάλεπτο η καταιγιστική Αγγλία απέναντι στο Ιράν!

Από το 35ο λεπτό μέχρι το 45+1' τα «τρία λιοντάρια» σκόραραν τρεις φορές και... καθάρισαν το τρίποντο στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ.

Ο Μπέλινγκχαμ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Σο, ο Σάκα στο 43' έκανε το 2-0 με σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ και ο Στέρλινγκ έβαλε το τρίτο, με προβολή μετά από μπαλιά του Κέιν.

Και οι τρεις σκόρερ της Αγγλίας πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους πρώτους δύο να σκοράρουν στο ντεμπούτο τους σε Μουντιάλ, ενώ ο Μπέλινγκχαμ έγινε ο δεύτερος νεαρότερος Άγγλος σκόρερ στη διοργάνωση, σε ηλικία 19 ημερών και 145 ημερών, πίσω μόνο από τον Μάικλ Όουεν το 1998 (18 ετών και 190 ημερών).

Δείτε τα γκολ της Αγγλίας...

Το 1-0 του Μπέλινγκχαμ στο 35':



GOAAALLL!

Bellingham heads in the opener! His first international goal and on the biggest stage of all.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1-0 Iran 🇮🇷 #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/6ERQ92rf0o