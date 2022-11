Το Κατάρ έγραψε... αρνητική ιστορία

Ιστορία, αλλά με… αρνητικό τρόπο, έγραψε η εθνική ομάδα του Κατάρ! Μετά το φινάλε του αγώνα με το Εκουαδόρ στο οποίο ηττήθηκε με 2-0, έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα η οποία γνωρίζει την ήττα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, στις 21 προηγούμενες φορές, η διοργανώτρια χώρα δεν έχασε. Υπήρχαν 16 νίκες και άλλες 5 ισοπαλίες.

Οι πρεμιέρες χωρών που διοργάνωσαν το Μουντιάλ και δεν κέρδισαν.

1966 (Αγγλία*-Ουρουγουάη 0-0)

1970 (Μεξικό*-Σοβιετική Ένωση 0-0)

1982 (Ισπανία*-Ονδούρες 1-1)

1994 (ΗΠΑ*-Ελβετία 1-1)

2010 (Νότια Αφρική*-Μεξικό 1-1)

*με αστερίσκο η διοργανώτρια χώρα

😳 Qatar are the first hosts EVER to lose their opening World Cup game... #FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/81u3PvqeJz