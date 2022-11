Ο Ντε Γιόνγκ έστειλε μήνυμα παραμονής... για πάντα στην Μπαρτσελόνα!

Ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ σε συνέντευξη του στην «Telegraph», ερωτηθείς για την Μπαρτσελόνα και το μέλλον του ήταν ξεκάθαρος κάνοντας λόγο πως ο στόχος του είναι να παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης για τουλάχιστον μια δεκαετία ακόμη.

Συγκεκριμένα ο Ολλανδός μέσος δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος στην Μπαρτσελόνα. Όταν παίζω είναι υπέροχα και σε συνδυασμό με τις συνθήκες ζωής είναι καταπληκτικά. Βλέπω τον εαυτό μου στην Μπάρτσα για όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Προσωπικά ελπίζω για ακόμη οκτώ με δέκα χρόνια».

Ο 25χρονος διεθνής, θα εκπροσωπήσει την εθνική του στα γήπεδα του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, ενώ την φετινή σεζόν μετράει σε 17 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ.

