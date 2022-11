Λιονέλ Μέσι: Το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα τον κάνει… Θεό!

Λιονέλ Μέσι! Δεν ξέρεις από που να πρωτοξεκινήσεις… Από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές εν ενεργεία στον κόσμο. Ένα όνομα, μια ιστορία που λέμε. Ο Αργεντινός έχει αποφασίσει να είναι το τελευταίο του Μουντιάλ αυτό στο Κατάρ και οι περισσότεροι από εμάς, θέλουμε και για αυτό να το σηκώσει η Αργεντινή.

Πως μπόρεσε ο Μέσι από «ψύλλος» να γίνει ο.. . άρχοντας του ποδοσφαίρου; Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.

Όταν ήταν μικρός είχε πρόβλημα στην ανάπτυξη και δεν μπορούσε να ψηλώσει κανονικά. Σε ηλικία 11 ετών είχε ύψος με το ζόρι 1.45 cm. «Ήμουν πάντα ο πιο κοντός με διαφορά. Είχα το ύψος ενός 8χρονου ή 9χρονου και αυτό ήταν εμφανές και στο γήπεδο και στην καθημερινότητά μου», είχε αναφέρει ο Αργεντινός σε μια συνέντευξή του.

Ο Λιονέλ για να πάρει ύψος έπρεπε να κάνει κάθε μήνα ενέσεις αυξητικής ορμόνης, οι οποίες όμως κόστιζαν περίπου χίλια ευρώ, τα οποία οι γονείς τους δεν τα έβρισκαν εύκολα. Ο πατέρας του εργάτης, η μητέρα του καθαρίστρια, συν ότι έπρεπε να φροντίσουν και τα άλλα παιδιά της οικογένειας.

Δεν ήταν δύσκολο να τραβήξει τα βλέμματα στον χώρο του ποδοσφαίρου και ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Κάρλες Ρέσακ τον έβαλε στο μάτι και τον ήθελε να τον εντάξει στις ακαδημίες της ομάδας. Έτσι πρότεινε μαζί με την οικογένειά του να μετακομίσουν στη Βαρκελώνη και να πληρώσει εκείνος τις θεραπείες του Λέο.

Έτσι και έγινε, το 2000 ο Μέσι υπέγραψε συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα και ένα χρόνο αργότερα εντάχθηκε στις ακαδημίες και ξεκίνησε τις θεραπείες. Έκανε ενέσεις για τρία χρόνια, επτά στο ένα πόδι, επτά στο άλλο. Βέβαια, οι συγκεκριμένες ενέσεις θεωρήθηκαν αναβολικά, αλλά επειδή ήταν για λόγους υγείας του το επέτρεψαν. Μέχρι τα 14 του χρόνια είχε φτάσει 1.69 cm. Και το όνειρο της Μπαρτσελόνα είχε μόλις ξεκινήσει!

Ο Ουρουγουανός συγγραφέας Εδουάρδο Γκαλεάνο είχε αναφέρει για τον Μέσι: «Κανείς δεν παίζει με τόση χαρά όσο ο Μέσι… Παίζει σαν παιδί που απολαμβάνει το βοσκότοπο, παίζοντας για την ευχαρίστηση του παιχνιδιού, όχι για το καθήκον της νίκης» και «Μου αρέσει ο Μέσι γιατί δεν πιστεύει ότι είναι ο Μέσι», δύο πράγματα τα οποία μπορούν απόλυτα να περιγράψουν τον Αργεντινό άσο.

Η Γερμανία είναι ο… εφιάλτης του με την εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι είναι μισός Ισπανός, μισός Αργεντινός και έπρεπε να επιλέξει με ποιας χώρας το εθνόσημο θα αγωνίζεται. Και επέλεξε την εθνική Αργεντινής. Σε ηλικία 18 ετών έκανε το ντεμπούτο του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, που όμως δεν ξεκίνησε ιδανικά. Μπήκε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης και αποβλήθηκε από το παιχνίδι δυο λεπτά αργότερα! Όχι και τόσο ωραίο ξεκίνημα έτσι; Αλλά αυτός δεν ήταν προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει στην συνέχεια. Κι ακόμη κι αν ξεκίνησε στραβά, δεν θα συνεχιζόταν έτσι.

To πρώτο γκολ ήρθε σχεδόν τέσσερις μήνες αργότερα, σκοράροντας στη φιλική ήττα από την Κροατία με 3-2. Άλλη μια «πρωτιά» που είχε ανάμεικτα συναισθήματα. Για να έρθει το 2006 και η συμμετοχή για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στον πάγκο στο πρώτο ματς, αλλαγή με γκολ και ασίστ στο 6-0 κόντρα στη Σερβία και βασικός στο 0-0 της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων απέναντι στην Ολλανδία. Στους «16» η Αργεντινή τα χρειάστηκε αλλά ξεπέρασε το εμπόδιο του Μεξικό στην παράταση παίζοντας για 36 λεπτά, ενώ στα προημιτελικά δεν χρησιμοποιήθηκε λεπτό και η «αλμπισελέστε» αποκλείστηκε εν τέλει από τη Γερμανία.

Ακολούθησε ένας χαμένος τελικός Copa America το 2007 από τη Βραζιλία, έχοντας βάλει νωρίτερα το λιθαράκι του με γκολ σε ημιτελικά και προημιτελικά, ενώ στο επόμενο Μουντιάλ είδε την εθνική του ομάδα να φτάνει με 4/4 ως τα προημιτελικά αλλά να πηγαίνει σπίτι της με «τεσσάρα» στην πλάτη από τη Γερμανία (0-4). Στο Παγκόσμιο του 2014 ο… εφιάλτης επέστρεψε ξανά. Με τέσσερα γκολ και μια ασίστ, είχε πάρει από το χέρι την Αργεντινή και την οδηγούσε στον τίτλο. Στον τελικό, ο Ιγκουαΐν τα… έχανε, ο Γκέτσε το έβαλε και η Γερμανία σήκωσε την κούπα! Μια από τα ίδια στα δύο επόμενα Copa America όπου ο Ιγκουαΐν και οι συμπαίκτες του σπαταλούσαν τις ασίστ και τις ευκαιρίες, χάνοντας δύο σερί τελικούς από τη Χιλή στα πέναλτι!

STOCKHOLM, SWEDEN - FEBRUARY 06: Lionel Messi of Argentina in action during the International Friendly match between Sweden and Argentina at the Friends Arena on February 6, 2013 in Stockholm, Sweden. (Photo by Jamie McDonald/Getty Images)