Μουντιάλ 2022: Ο αλγόριθμος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έστεψε πρωταθλήτρια την Βραζιλία

Η έναρξη του Μουντιάλ 2022 πλησιάζει και εκτός από την ανυπομονησία για τη σέντρα υπάρχουν και οι προβλέψεις για το μέλλον ακόμα και σε επιστημονικό επίπεδο.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης να βγάλει τον αλγόριθμό του, για όλη την πορεία του τουρνουά στο Κατάρ αλλά και την κατάταξη στους ομίλους. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος προσομοίωσε ένα εκατομμύριο φορές τους ομίλους και 100 χιλιάδες τα νοκ-άουτ, βγάζοντας τα εξής αποτελέσματα:

Ο αλγόριθμος βλέπει μεταξύ άλλων τελικό μεταξύ της Βραζιλίας και του Βελγίου και νίκη της σελεσάο (με πιθανότητες 61.3% υπέρ της), η οποία νωρίτερα στα ημιτελικά θα έχει αποκλείσει την Αργεντινή (με το οριακό 51.6% υπέρ της), ενώ οι Βέλγοι θα αποκλείσουν τους Γάλλους στον ημιτελικό.

Η πορεία της Γερμανίας θα σταματήσει στους "16", ενώ από τα πιο αξιοσημείωτα είναι ότι το Ιράν θα τερματίσει στον όμιλο πάνω από ΗΠΑ και Ουαλία. Υπενθυμίζεται ότι ένας άλλος αλγόριθμος (ο οποίος είχε "βρει" τους νικητές του 2014 και του 2018), έβγαλε ότι το Μουντιάλ θα το κατακτήσει η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

