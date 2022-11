Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «διώχνει» νομικά τον Ρονάλντο χωρίς να πληρώσει ούτε λίρα!

Το κλίμα γίνεται όλο και πιο βαρύ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την συνέντευξη του στον Πιρς Μόργκαν, με τις τελευταίες πληροφορίες από την Αγγλία και την «Daily Mail» να αναφέρουν πως ο σύλλογος ήδη κινείται νομικά προκειμένου να απαλλαγεί από τον Πορτογάλο, χωρίς να χρειαστεί μάλιστα να τον αποζημιώσει.

Η νομική ομάδα των «κόκκινων διαβόλων» θέλει να εκμεταλλευτεί κατά κάποιον τρόπο το γεγονός ότι ο Κριστιάνο μίλησε απαξιωτικά για τους ιδιοκτήτες και τον προπονητή της ομάδας σε μια τέτοια συνέντευξη, πράγμα που είναι ενάντια στο συμβόλαιο του.

Η Γιουνάιτεντ που εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες σχετικά με αποφάσεις που αναμένονται για την έκβαση της υπόθεσης, σε περίπτωση απαλλαγής από μια ενδεχόμενη αποζημίωση θα γλιτώσει 16 εκατομμύρια λίρες που σε αντίθετη περίπτωση θα όφειλε να καταβάλλει στον παίκτη ως το τέλος της σεζόν.

