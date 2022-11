Ο Μπιέλσα έδωσε διάλεξη για την Πολωνία και ανέλυσε 65 παίκτες της έχοντας δει τα τελευταία 50 ματς!

Με φόντο το Μουντιάλ, το «παρών» σε σεμινάριο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την πολωνική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, έδωσε ο Μαρσέλο Μπιέλσα και άφησε άφωνους άπαντες από τους συμμετέχοντας. Ο 67χρονος προπονητής παρουσίασε αναλυτική αναφορά για 65 διαφορετικούς παίκτες, καθώς παρακολούθησε και τα τελευταία 50 ματς της εθνικής ομάδας.

Ο πρώην τεχνικός της Λιντς που βρέθηκε στο στάδιο της Λέγκια Βαρσοβίας, έκανε για ακόμη μια φορά επίδειξη της… τρέλας και της αφοσίωσης του με το ποδόσφαιρο παραθέτοντας τα στοιχεία της μελέτης του με την χρήση του Power Point.

Marcelo Bielsa has given a lecture to the Polish national team before they flew to the World Cup. 🇵🇱



'El Loco' watched the last 50 Poland matches and compiled reports on 65 different players. 😮pic.twitter.com/W6rvw97GgC