Ολλανδία: Ο Φαν Χάαλ ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ σαν σκηνοθέτης και έθεσε στόχο το τρόπαιο

Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία της FIFA στις εθνικές ομάδες για να δηλώσουν τη λίστα τους ενόψει της έναρξης του Μουντιάλ, ο Λουίς Φαν Χάαλ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την εθνική Ολλανδίας, με τον Άγιαξ να έχει την τιμητική του αφού από τους 26 ποδοσφαιριστές της λίστας οι 7 αγωνίζονται στον "Αίαντα".

«Πάντα θεωρούσα μεγάλη τιμή να είμαι ο προπονητής της εθνικής Ολλανδίας λόγω εσάς των οπαδών. Μας υποστηρίξατε όπου αγωνιστήκαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Και αυτή είναι η αποστολή μας

Με αυτή την ομάδα μπορούμε να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές αλλά θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο», τονίζει ο προπονητής των οράνιε στο εντυπωσιακό video που δημοσίευσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, με τον Φαν Χάαλ να κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη και να παρουσιάζει τους εκλεκτούς για το Κατάρ.

Σημειώνεται πως μεταξύ των παικτών που δεν χώρεσαν στην αποστολή της Ολλανδίας είναι οι Μπρόμπεϊ, Γκράβενμπερχ, Μπότμαν και Σίλεσεν,

Η αποστολή της εθνικής Ολλανδίας για το Κατάρ:

