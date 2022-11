Τo FIFA 23 προέβλεψε την Αργεντινή ως τη μεγάλη νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μαζί με το νικητή της διοργάνωσης, το FIFA 23 μάντεψε και αυτόν ο οποίος θα πάρει το χρυσό παπούτσι αλλά και τη χρυσή μπάλα και δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέσι.

Η τελευταία πρόβλεψη του FIFA 23 ήταν ο νικητής του «Χρυσού Γαντιού» στο Παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ και ο νικητής αυτού ήταν ο Εμιλιάνο Μαρτίνες της Αργεντινής.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις προβλέψεις της EA Sports εδώ

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022



EA SPORTS has got it right since 2010 👀 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say 🏆 https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI