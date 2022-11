Κλείνει wonderkid από τις ΗΠΑ η Άιντραχτ

Μια μεταγραφική κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει ενόψει Ιανουαρίου, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης!

Ο λόγος για τον 19χρονο μεσοεπιθετικό, Πάξτεν Άαρονσον, για την απόκτηση του οποίου έχει έρθει ήδη σε συμφωνία ο γερμανικός σύλλογος. Οι «αετοί» τα έχουν βρει με τη Γιούνιον της Φιλαδέλφεια για κάτι περισσότερο από 4 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων συμπεριλαμβάνονται και κάποια ακόμα ποσά, τα οποία θα καταβληθούν σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Ο Άαρονσον πραγματοποίησε 36 εμφανίσεις με 6 γκολ και 4 ασίστ κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώνεται στο MLS, ενώ έχει εντυπωσιάσει και με τις εμφανίσεις του στις «μικρές» εθνικές ομάδες των ΗΠΑ.

BREAKING: Eintracht Frankfurt and the Philadelphia Union have an agreement in place for transfer of US wonderkid Paxten Aaronson, per sources. Deal around $4m + add-ons + sell-on %.



Aaronson, 19, won Golden Ball at Concacaf U20 championships. Medical + finalizing deal next week. pic.twitter.com/teTi6JVLXB