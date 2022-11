Τότεναμ: Ο Σον περνάει την πόρτα του χειρουργείου, αμφίβολος για το Μουντιάλ

Άτυχος στάθηκε το βράδυ της Τρίτης (1/11) ο Σον, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 29ο λεπτό του αγώνα της Τότεναμ με τη Μαρσέιγ στο Champions League, μετά τη σύγκρουση με τον Εμπεμπά.

Ο Νοτιοκορεάτης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως έχει υποστεί το κάταγμα σε οστό κοντά στο αριστερό μάτι.

Ο σταρ της Τότεναμ θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με το διάστημα ανάρρωσης να μην έχει γίνει ακόμα γνωστό. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ είναι αμφίβολη.

We can confirm that Heung-Min Son will undergo surgery to stabilise a fracture around his left eye.