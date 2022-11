Ανακοίνωσε τον Φακούντο Μπουονανότε η Μπράιτον

Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Φακούντο Μπουονανότε από την Μπράιτον. Όπως αναφέρουν οι «γλάροι», ο 17χρονος μεσοεπιθετικός θα ενσωματωθεί στην ομάδα τον Ιανουάριο μόλις ανοίξει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, αφού πρώτα πάρει την άδεια εργασίας που απαιτείται.

Ο Μπουονανότε θα έμενε ελεύθερος από την Ροσάριο Σεντράλ το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν μπορούσε να μην δεχτεί την πρόταση του αγγλικού συλλόγου.

Τον τελευταίο καιρό υπήρχε η φημολογία πως οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία, έτσι η ανακοίνωση της Μπράιτον δεν αποτελεί έκπληξη.

«Ο Φακούντο (Μπουονανότε) είναι ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζουμε και παρακολουθούμε εδώ και λίγο καιρό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε σε συμφωνία με την Ροσάριο Σεντράλ και ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τον Φακούντο τον Ιανουάριο», δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής της Μπράιτον, Ντέιβιντ Γουάιρ.

Ο Μπουονανότε την περσινή σεζόν είχε 34 εμφανίσεις με την ομάδα της Αργεντινής, ενώ βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές και μοίρασε δύο ασίστ.

We have reached an agreement with Club Atlético Rosario Central to sign attacking midfielder Facundo Buonanotte in the next transfer window. 🇦🇷

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️