Aντσελότι: «Συγκάτοικος» με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην κορυφή των περισσότερων νικών στο Champions League!

Η Ρεάλ έκανε έναν υγιεινό περίπατο στο χορτάρι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» συντρίβοντας την Σέλτικ με 5-1, κάτι που σηματοδότησε την νίκη υπ' αριθμόν 102 στην προπονητική καριέρα του Κάρλο Αντσελότι στο Champions League. H συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την κορυφαία στην ιστορία της διοργάνωσης και μέχρι χθες είχε επιτευχθεί μόνο από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τον θρυλικό κόουτς που έκατσε επί 27 συναπτά έτη στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Σκωτσέζος έχει πλέον συγκάτοικο στην κορυφή της σχετικής λίστας, με τον «Καρλέτο» να έχει την ευκαιρία να τον εκθρονίσει στην συνέχεια της χρονιάς αφού η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκριθεί στη νοκ-άουτ φάση του φετινού Champions League.

Η λίστα με τους 10 πιο επιτυχημένους -από άποψη νικών- προπονητές στο Champions League:

1. Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, 102 νίκες

1. Κάρλο Αντσελότι, 102 νίκες

3. Πεπ Γκουαρδιόλα, 96 νίκες

4. Αρσέν Βενγκέρ, 86 νίκες

5. Ζοσέ Μουρίνιο, 81 νίκες

6. Λουίς Φαν Χάαλ, 57 νίκες

7. Γιούργκεν Κλοπ, 55 νίκες

8. Ράφα Μπενίτεθ, 53 νίκες

9. Ότμαρ Χίτσφελντ, 47 νίκες

10. Ντιέγκο Σιμεόνε, 45 νίκες

102 - Carlo Ancelotti has equalled Alex Ferguson as the manager with the most wins in the UEFA Champions League history: 102 wins for him, excluding the awarded victory in the 2004/05 Milan Derby. Top.#RealMadridCeltic #UCL pic.twitter.com/0u6qSMukgt