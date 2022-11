«Παραμένει στην Μπαρτσελόνα ο Κεσί»

Αποκτήθηκε από τη Μίλαν ώστε να αποτελέσει ένα από τα βασικά στελέχη του ρόστερ του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Φρανκ Κεσί μέχρι τώρα περιορίζεται σε ολιγόλεπτες συμμετοχές τόσο σε πρωτάθλημα, όσο και στο Champions League.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν υπάρχει καμία σκέψη ούτε από την ομάδα, ούτε από τον ίδιο τον παίκτη να χωρίσουν τους δρόμους τους.

«Και η Μπαρτσελόνα και ο Φρανκ Κεσί είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται ο παίκτης να φύγει τον Ιανουάριο. Τώρα προσαρμόζεται σε νέες ιδέες, σε νέο σύστημα, σε νέο πρωτάθλημα και έχει επικεντρωθεί μόνο στην Μπαρτσελόνα. Καμία συζήτηση για δανεισμό μέχρι σήμερα. Ο Κεσί υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι», αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ.

Both Barcelona and Franck Kessie are sure that he's not gonna leave in January. He's now adapting to new ideas, system, league and he's only focused on Barça. No talks over loan as of today. 🔵🔴 #BFC



Kessie signed a four-year deal with FCB last July. pic.twitter.com/RlMfaj92tc