Mε γκολάρα του Φατζιόλι σώθηκε η Γιουβέντους - BINTEO

Η Γιουβέντους προερχόταν από τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League και το ταξίδι στο Λέτσε έγινε με τη χειρότερη δυνατή ψυχολογία. Η επιστροφή στο Τορίνο θα φέρει διαφορετικές συζητήσεις, αφού ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πόνταρε στα νιάτα και δικαιώθηκε από τη νίκη 1-0 για την 12η αγωνιστική της Serie A.

Οι "μπιανκονέρι" παρατάχθηκαν χωρίς τους Ντούσαν Βλάχοβιτς και Άνχελ ντι Μαρία, αλλά με τους Ματίας Σόουλε και Φάμπιο Μιρέτι στο αρχικό σχήμα. Από την πρώτη στιγμή είχαν το πάνω χέρι στον αγώνα και μάλιστα το 1ο ημίχρονο έκλεισε χωρίς να δεχθούν τελική από τους γηπεδούχους.

Το πρόβλημα ήταν στην επίθεση, αφού οι τελικές δεν είχαν υψηλές αξιώσεις, μέχρι να έρθει η σειρά του Νικολό Φατζιόλι να δοκιμάσει την τύχη του. Ο 21χρονος μέσος πέρασε στον αγώνα στην ανάπαυλα και με φανταστικό φαλτσαριστό δεξί σουτ στο 72' έστειλε την μπάλα στο απέναντι "παραθυράκι" για το μοναδικό γκολ του αγώνα.

Η Γιουβέντους κινδύνεψε με την ισοφάριση στο τέλος, όταν οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι, όμως στο τέλος πήραν το "τρίποντο" και ο αρχηγός της, Λεονάρντο Μπονούτσι, μάζεψε τους συμπαίκτες του μετά το τέλος σε έναν κύκλο και τους ενθάρρυνε για μία ανάλογη συνέχεια.

